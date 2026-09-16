Над Черным морем заметили разведывательный беспилотник НАТО

Разведывательный беспилотник НАТО впервые с начала сентября снова замечен над нейтральными водами Черного моря.

Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

"Над нейтральными водами в южной части Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, он движется над акваторией на высоте около 16 км", - сказал собеседник агентства. Этот аппарат, по его словам, принадлежит НАТО, но находится под управлением итальянских военных. Одной из функций Northrop Grumman RQ-4D Phoenix является сбор изображений с больших по площади территорий и передача данных в режиме реального времени.

"Аппарат движется по четкой траектории, не входя в воздушное пространство какой-либо из прибрежных стран, за исключением Болгарии, через небо которой он вышел на полет над акваторией", - продолжил источник.

В целом же, заметил он, маршрут движения беспилотника повторяет тот, по которому регулярно летает над акваторией самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II.