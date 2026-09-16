В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом

В Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Как сообщает Report, авария произошла на улице Сахил.

По предварительным данным, столкнулись автомобили марок "Mercedes" и "Kia Sorento".

В результате ДТП водитель "Mercedes" - Эльбрус Халил оглы Алиев, 1959 года рождения, погиб.

Пассажирка "Kia Sorento" - Айсель Вугар кызы Гасанлы, 2004 года рождения, получила различные травмы. Она была госпитализирована для оказания медицинской помощи.

По факту проводится расследование.