В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом
В Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Как сообщает Report, авария произошла на улице Сахил.
По предварительным данным, столкнулись автомобили марок "Mercedes" и "Kia Sorento".
В результате ДТП водитель "Mercedes" - Эльбрус Халил оглы Алиев, 1959 года рождения, погиб.
Пассажирка "Kia Sorento" - Айсель Вугар кызы Гасанлы, 2004 года рождения, получила различные травмы. Она была госпитализирована для оказания медицинской помощи.
По факту проводится расследование.
317