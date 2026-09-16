В Конгрессе раскрыли сумму затрат США на войну с Ираном

Конфликт с Ираном будет обходиться американцам в $2–3 млрд ежемесячно, на первые пять месяцев войны уже ушло $38 млрд.

Об этом говорится в отчете Бюджетного управления Конгресса.

Аналитики этого учреждения считают, что на конфликт уже ушло более половины от общей суммы военных расходов, запрошенных вашингтонской администрацией. Управление также подтвердило, что война привела к истощению запасов вооружений США, в том числе критически важных перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженного природного газа.

Затем администрация США фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.