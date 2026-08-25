Блок «Армения» обвинил власти в попытке изоляции и уничтожения оппозиции

Блок «Армения» выступил с заявлением по поводу предпринимаемых против лидера объединения, бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и его семьи шагов со стороны правоохранительных органов и обвинил власти в попытке изоляции и уничтожения оппозиции.

«Незаконные действия, предпринимаемые в отношении второго президента, лидера блока «Армения» Роберта Кочаряна и членов его семьи, являются очередным циничным проявлением режима, потерявшего легитимность и удерживающего собственную власть исключительно беззаконием. Это не правовой процесс — это открытое подчинение государственного аппарата политическим страхам и жажде мести одного лица. Силовые рейды, последовавшие непосредственно за звучащими с парламентской трибуны угрозами, доказывают одно: правящий режим, приняв все внешние принуждения, взял курс на изоляцию оппозиции и уничтожение всех возможных очагов сопротивления», — говорится в заявлении, передают армянские СМИ.

В связи с этим блок заявляет, что против него бесполезно «говорить на языке шантажа, незаконных производств и сфабрикованных преследований», а также что он продолжит свою борьбу против властей.

25 августа Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Кочаряна, он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег. В рамках этого дела фигурирует также экс-президент Серж Саргсян, бывший в период президентства Кочаряна министром обороны.

Также сотрудники Службы национальной безопасности провели обыски в квартире депутата фракции «Армения» и сына бывшего президента Левона Кочаряна и в аффилированных с семьей Кочарян компаниях.