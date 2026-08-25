Ирина Зарецка сохраняет лидерство в мировом рейтинге

Каратистка сборной Азербайджана Ирина Зарецка (68 кг) сохраняет лидерство в мировом рейтинге.

Как передает azerisport.com, трехкратная чемпионка мира с 5790 очками опережает ближайшую преследовательницу – последнюю чемпионку мира француженку Талию Сомбени – на 45 очков.

Победительница последнего чемпионата Европы Мадина Садыхова (55 кг, 3515 очков) идет пятой.

Добавим, и Зарецка, и Садыхова примут участие в предстоящем турнире Серии А в Зальцбурге (Австрия).