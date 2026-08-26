«Bakılı balasıyam»: Блогер-полиглот Юджи Белеза заговорил на азербайджанском в Шеки - ФОТО - ВИДЕО

Всемирно известный японско-ирландский блогер и полиглот Юджи Белеза находится в Азербайджане.

Ранее блогер разместил в соцсетях видео, снятое во время прогулки по Старому городу, в ходе которой он встретил азербайджанку, свободно говорящую на японском языке – свое очередное видео в Азербайджане, Ю.Белеза снял в городе Шеки, общаясь на азербайджанском языке с водителем, который подвез его.

«Bakılı balasıyam» - говорит о себе Юджи Белеза, представляясь в нижеприведенном для просмотра видео.

Напомним, что Юджи Белеза известен в социальных сетях своими видео, в которых он путешествует по разным странам, знакомится с людьми на улицах и удивляет их, неожиданно переходя на их родной язык. В его роликах звучат десятки языков - благодаря этому контенту он приобрел огромную популярность в социальных сетях.

Также блогер анонсировал в Instagram Stories, что в скором времени представит в социальных сетях видео с легендой карате Рафаэлем Агаевым.

Отметим, что Ю.Белеза имеет японское и ирландское происхождение и вырос в Японии. В последние годы он стал одним из наиболее узнаваемых блогеров-полиглотов в мире. Его Instagram-аккаунт насчитывает около 7,4 млн подписчиков, а аудитория в TikTok превышает 10 млн человек.

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