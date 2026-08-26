Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 27 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем - 28–31° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-75%, днем - 45–50%.

В районах Азербайджана в большинстве случаев осадков не ожидается. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди. Местами осадки будут носить кратковременный ливневый характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах временами ожидается туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 31–36° тепла, в горах ночью – 13-18° тепла, днем - 20-25° тепла.