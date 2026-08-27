В Бейлагане машина врезалась в бетонное ограждение, есть пострадавшие
В Бейлаганском районе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на территории села Кябирли.
Автомобиль марки «ВАЗ-2107», управляемый Фиридуном Сулейман оглу Магеррамовым (1991 года рождения), потерял управление во время движения и врезался в бетонное ограждение.
В результате ДТП водитель, а также находившиеся в салоне пассажиры - Самед Муса оглу Рзаев (1958 года рождения) и Эльгюн Иса оглу Рзаев (1982 года рождения) - получили травмы различной степени тяжести.
Они доставлены в Бейлаганскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
151