В Бейлагане машина врезалась в бетонное ограждение, есть пострадавшие

В Бейлаганском районе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на территории села Кябирли.

Автомобиль марки «ВАЗ-2107», управляемый Фиридуном Сулейман оглу Магеррамовым (1991 года рождения), потерял управление во время движения и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель, а также находившиеся в салоне пассажиры - Самед Муса оглу Рзаев (1958 года рождения) и Эльгюн Иса оглу Рзаев (1982 года рождения) - получили травмы различной степени тяжести.

Они доставлены в Бейлаганскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.