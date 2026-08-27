Ушла из жизни самая дорогая художница в мире Яёи Кусама - ФОТО

Всемирно известная японская художница Яёи Кусама скончалась 14 августа 2026 года в больнице в Токио - ей было 97 лет.

Об этом сообщается на официальной странице Yayoi Kusama Museum в социальной сети Instagram.

Яёи Кусама была одной из наиболее известных представительниц авангардного искусства. За свою продолжительную творческую карьеру она работала в самых разных направлениях, включая визуальное искусство, перформанс, литературу и поэзию.

Как отмечается в сообщении музея, Я.Кусама продолжала писать картины вплоть до последних дней жизни. Художница также оставалась верна своему убеждению в том, что любовь способна спасти мир.

«Мы продолжим воплощать ее желания и посредством искусства нести надежду и силу людям по всему миру», - говорится в заявлении.

Яёи Кусама родилась в 1929 году в японском городе Мацумото. Она приобрела всемирную известность благодаря своим узнаваемым художественным образам - прежде всего мотивам разноцветных точек, зеркальным инсталляциям и масштабным пространствам, создающим эффект бесконечности.

Масштаб признания художницы подтверждают и показатели арт-рынка. Согласно отчету страховой компании Hiscox, в 2023 году работы Я.Кусамы были проданы на крупнейших мировых аукционах примерно на 81 млн долларов (137,7 млн манатов), что сделало её самым продаваемым современным художником XXI века.

Отметим, что начиная с апреля 2015 года в постоянной экспозиции Центра Гейдара Алиева появилась работа Яёи Кусамы «Цветы, которые расцветут завтра».

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