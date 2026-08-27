МИД Азербайджана поздравил Молдову с национальным днем - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Молдову по случаю национального праздника.
Как передает 1news.az, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.
"Искренне поздравляем дружеский народ и правительство Молдовы по случаю национального праздника. С национальным днем, Молдова", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the friendly people and the government of Moldova on the occasion of National Day.
Happy National Day, Moldova! 🇦🇿 🇲🇩@MoldovaMFA pic.twitter.com/lumNWJxjLl — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 27, 2026
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