«Никаких устных соглашений!»: Верховный суд разъяснил правила госзакупок

Пленум Верховного суда Азербайджанской Республики принял новое решение в целях обеспечения единообразия судебной практики по спорам, вытекающим из договоров подряда.

В решении подробно разъяснены правовая сущность договора подряда, требования к форме договора применительно к субъектам коммерческой деятельности, гражданско-правовые последствия несоблюдения требований Закона «О государственных закупках», а также права и обязанности сторон договора. Данные правовые позиции служат более безопасному и юридически определенному выстраиванию договорных отношений как для предпринимателей, так и для государственных органов и граждан.

Что такое договор подряда?

Договор подряда — это договор, в силу которого подрядчик обязуется выполнить предусмотренную договором работу, а заказчик — оплатить в соразмерном порядке согласованное вознаграждение (оплату за труд). Предметом договора подряда является выполнение подрядчиком определенной работы и сдача ее результата заказчику.

Разница между договором подряда и договором об оказании услуг

В постановлении Пленума указывается, что договоры подряда и оказания услуг являются самостоятельными видами договоров, влекущими за собой различные правовые последствия. Смешение данных отношений на практике может привести к неверному определению прав, обязанностей, ответственности сторон и подлежащих применению норм права. По этой причине правовая природа договора должна определяться не только по его названию, но и с учетом фактического содержания, характера обязательств сторон и сущности достигаемого результата.

Основной целью в договоре подряда является достижение конкретного видимого или материализующегося (в том числе представленного в электронной форме) результата. Например: строительство или ремонт недвижимого имущества, прокладка дороги, установка оборудования, разработка компьютерной программы и т. д. Ответственность исполнителя также связана с качеством данного результата.

Оказание же услуг представляет собой деятельность, которая приносит пользу или оказывает содействие заказчику, не создавая материализующегося результата. Ее целью является сама эта деятельность. Например: охранные или клининговые услуги, юридические или бухгалтерские услуги, образовательные услуги и т. д. Лицо, оказывающее услугу, не гарантирует достижение конкретного результата. В отличие от подрядных отношений, его ответственность связана не с качеством результата, а с надлежащим и добросовестным осуществлением самой деятельности.

В какой форме должен заключаться договор подряда?

Хотя Гражданский кодекс не устанавливает специального требования к форме договора подряда, основы законодательства о коммерческой деятельности (Налоговый кодекс, Градостроительный и строительный кодексы, Закон «О безналичных расчетах» и др.) делают необходимым заключение таких договоров в письменной форме между субъектами коммерческой деятельности.

Системный, сложный, доходный характер коммерческих отношений, сопряженный с рисками и ответственностью, требует более высокого стандарта доказывания по данным отношениям. Письменный договор обеспечивает точное, однозначное и ясное выражение волеизъявления сторон, защищает правовую определенность и ограничивает возможности злоупотребления правом. В этом отношении в отношениях между субъектами коммерческой деятельности договор подряда должен заключаться в письменной форме.

Гражданско-правовые последствия несоблюдения требований Закона «О государственных закупках»

В постановлении Пленума особо подчеркивается, что по подрядным работам, к которым применяется законодательство о государственных закупках, заключение устных договоров не допускается.

Договор, заключенный в устной форме или в письменной форме с нарушением правил, определенных Законом «О государственных закупках», является недействительным. По искам, вытекающим из договоров, заключенных в такой форме, как правило, исключается применение последствий недействительности сделки (то есть возврата каждой из сторон всего полученного по сделке другой стороне), а также возникновение иных вытекающих из закона правоотношений (например, неосновательного обогащения).

Так, одной из задач гражданского законодательства является защита прав и законных интересов субъектов гражданского права. Целью применения правил о последствиях недействительности сделки и неосновательном обогащении в Гражданском кодексе также является именно защита законных прав и интересов. У лиц же, вступивших в правоотношения путем сознательного нарушения требований законодательства, вытекающие из закона права и интересы не возникают. Кроме того, применение последствий недействительности сделки или правил о неосновательном обогащении создает условия для нарушения Закона «О государственных закупках». Поскольку в этом случае фактически обеспечивается оплата денежных средств по данным договорам, меняется лишь их правовое основание.

При рассмотрении дел такого рода, если в действиях должностных лиц соответствующего государственного органа будут обнаружены признаки преступления, в соответствии со статьей 265.4 Гражданского процессуального кодекса также должно быть вынесено частное определение.

Наряду с этим Пленум предусматривает и исключительные случаи. При рассмотрении дел данной категории должны учитываться сфера и продолжительность деятельности подрядчиков, состояли ли они ранее в договорных отношениях с государственными органами, обладали ли они информацией о требованиях Закона «О государственных закупках». Если в результате такой оценки будет установлено, что данные лица не знали о противоправности договоров, у них не было возможности узнать об этом и в данном отношении они действовали добросовестно, стоимость расходов, понесенных по таким делам, должна определяться на основании средних рыночных цен и взыскиваться с государственных органов в соответствии с правилами о неосновательном обогащении.

Рекомендация

Самым надежным способом предотвращения правовых рисков в подрядных отношениях является составление договора в соответствии с требованиями законодательства. Использование профессиональной юридической помощи при заключении договора позволяет не только снизить коммерческие риски, но и предотвратить последующие долгосрочные судебные споры и дополнительные расходы.