 Новая жалоба на Нигяр Фархад: «Мы заплатили 8 500 манатов, но не смогли ни поступить в университет, ни вернуть свои деньги» | 1news.az | Новости
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Общество

Новая жалоба на Нигяр Фархад: «Мы заплатили 8 500 манатов, но не смогли ни поступить в университет, ни вернуть свои деньги»

First News Media21:00 - Сегодня
Новая жалоба на Нигяр Фархад: «Мы заплатили 8 500 манатов, но не смогли ни поступить в университет, ни вернуть свои деньги»

В Азербайджане появились новые обвинения в мошенничестве в адрес компании AID Group, занимающейся обучением за рубежом. Бывший клиент утверждает, что вместе с другом заплатил 8 500 манатов за поступление в магистратуру в Канаде, однако обещанные услуги так и не были оказаны.

Как сообщил Oxu.az, по словам Абдулхамида Халилова, в сентябре 2025 года он и его друг обратились в офис компании возле станции метро «Низами», где руководитель Нигяр Фархад лично пообещала им обучение в Канаде, место в общежитии, разрешение на работу и возможность в дальнейшем получить освобождение от оплаты обучения.

Клиенты утверждают, что им также гарантировали 100-процентный возврат средств в случае отказа в визе. В тот же день они внесли по 4 250 манатов каждый, подписали договор и получили квитанции об оплате.

Однако спустя две недели, по словам заявителя, компания неожиданно потребовала предоставить сертификат IELTS, хотя до подписания договора, как утверждается, им сообщили, что он не потребуется. Позже связь с компанией прекратилась, а офис оказался закрыт.

Халилов также заявил, что от имени клиентов даже не были поданы документы в канадские университеты, а деньги им не вернули.

Согласно договору, компания обязалась консультировать по выбору учебного заведения, организовать подачу документов и предоставить список необходимых бумаг для поступления, а срок исполнения заказа составлял один год.

Заявитель утверждает, что число пострадавших превышает 100 человек. По его словам, части клиентов вернули лишь часть средств при условии подписания документа о полном возмещении ущерба.

 

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