В Азербайджане запустили платформу национального эталонного времени

Азербайджанский институт метрологии (AzMİ) запустил интернет-платформу, на которой в режиме реального времени отображается национальное эталонное время страны - UTC (AZ).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, платформа доступна по ссылке.

Утвержденное в прошлом году Международным бюро мер и весов (BIPM) национальное эталонное время может использоваться телекоммуникационными компаниями, организациями аудиовизуального вещания, учреждениями банковско-финансового сектора, предприятиями транспортной и энергетической инфраструктуры, структурами в области информационной безопасности и обработки данных, научно-исследовательскими институтами, государственными органами и другими заинтересованными организациями.

Надежный и отслеживаемый источник времени имеет большое значение во многих сферах - от точной фиксации времени финансовых операций до синхронизации транспортно-навигационных систем и сетевой инфраструктуры.

Азербайджан входит в число стран, располагающих лабораторией, которая вносит вклад в формирование Всемирного координированного времени (UTC).

Данные о разнице во времени между цезиевыми атомными часами, установленными в Лаборатории измерений времени, частоты и микроволн АзМИ, и спутниковыми системами регулярно передаются Международному бюро мер и весов. Эти сведения используются при формировании UTC.

Таким образом, Азербайджан участвует в формировании Всемирного координированного времени и обеспечивает международную надежность своего национального эталонного времени.