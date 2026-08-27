Лига чемпионов УЕФА: сегодня в Монако определятся соперники «Сабаха»

Сегодня в Монако определятся соперники чемпиона Азербайджана — бакинского "Сабаха" — на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027.

Как сообщает 1news.az, жеребьевка начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Перед церемонией был определен состав четырех корзин, в которые вошли 36 участников турнира. "Сабах" под руководством Валдаса Дамбраускаса попал в четвертую корзину.

Первая корзина: ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Реал", "Барселона", "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити" (Англия), "Интер" (Италия).

Вторая корзина: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Рома" (Италия), "Спортинг", "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Бетис" (Испания), ПСВ (Нидерланды).

Третья корзина: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Лилль" (Франция), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Наполи" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Галатасарай", "Фенербахче" (оба — Турция).

Четвертая корзина: "Славия" (Чехия), "Слован" (Словакия), "Штутгарт" (Германия), АЕК (Греция), ЛАСК (Австрия), "Комо" (Италия), "Ланс" (Франция), "Викинг" (Норвегия), "Сабах" (Азербайджан).

Матчи общего этапа Лиги чемпионов пройдут с 8 сентября 2026 года по 27 января 2027 года. Финал турнира состоится 5 июня 2027 года в Мадриде.