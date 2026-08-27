Дорожная полиция предупредила об опасностях на дорогах из-за дождя и сильного ветра

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, с 27 по 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны ожидается ветреная и дождливая погода, местами усилится ветер.

Кроме того, в отдельных горных и предгорных районах дожди будут носить ливневой характер, возможны грозы и град. Ожидаются повышение уровня воды в реках и кратковременные паводки.

Главное управление государственной дорожной полиции, учитывая опасности, которые могут возникнуть на дорогах из-за погодных условий, призывает участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Водителям рекомендуется в дождливую погоду выбирать скорость с учётом состояния дороги и погодных условий, увеличивать дистанцию, избегать резких и внезапных манёвров, а также соблюдать особую осторожность при обгоне. При ограниченной видимости необходимо правильно использовать световые приборы. При проезде по затопленным участкам дорог и участкам, где существует вероятность паводков, следует избегать рискованных действий.

На территориях с сильным ветром водителям, особенно управляющим грузовыми автомобилями с прицепами, тентами и длинномерными транспортными средствами, следует проявлять повышенную осторожность, уделяя особое внимание надёжному креплению перевозимого груза и устойчивости транспортного средства.

Пешеходам Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует учитывать, что из-за дождя и ветра видимость может ухудшиться, и переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в полной безопасности.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения правильно оценивать изменяющиеся погодные условия и соблюдать осторожность и ответственность на дорогах.