Рафаэль Агаев раскрыл блогеру-полиглоту Юджи Белезе секрет успеха - ВИДЕО

Всемирно известный японско-ирландский блогер и полиглот Юджи Белеза находится в Азербайджане.

Юджи Белеза известен своими видео, в которых путешествует по разным странам, знакомится с людьми на улицах и удивляет их, неожиданно переходя на их родной язык. В его роликах звучат десятки языков, благодаря чему блогер приобрёл огромную популярность в социальных сетях.

Героем очередного видео, снятого Ю.Белезой в Баку, стал выдающийся азербайджанский каратист, серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира и одиннадцатикратный чемпион Европы Рафаэль Агаев, с которым блогер сделал интервью на азербайджанском языке.

Р.Агаев рассказал блогеру о своей спортивной карьере, подчеркнув следующее: «Для того, чтобы добиться успеха нужно быть человеком, идти правильным путем и следовать своей цели».

Юджи Белеза имеет японское и ирландское происхождение и вырос в Японии. В последние годы он стал одним из наиболее узнаваемых блогеров-полиглотов в мире. На его Instagram-аккаунт подписаны около 7,4 млн человек, а аудитория в TikTok превышает 10 млн пользователей.

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