МВД предупредило о мошенничестве при предложении фиктивных услуг в социальных сетях

В социальных сетях выявляются случаи, когда граждан обманывают с помощью фальшивых объявлений и страниц, завладевая их денежными средствами.

На таких страницах предлагаются различные услуги, в том числе решение различных вопросов, отслеживание или взлом аккаунтов, восстановление удалённых переписок, а также услуги «хакеров» и другие цифровые сервисы.

После получения оплаты услуга не оказывается либо предпринимаются попытки завладеть персональными и банковскими данными.

«Гражданам рекомендуется заранее проверять достоверность подобных предложений, не переводить деньги незнакомым лицам и не предоставлять им свои персональные данные. При возникновении подозрительных ситуаций следует обращаться в МВД по номеру 120 или в официальные аккаунты ведомства в социальных сетях» - отмечают В МВД.