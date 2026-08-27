Казахстан примет участие в конкурсе «Евровидение 2027»?

В министерстве культуры Казахстана сообщили, что готовы рассматривать участие страны в конкурсе «Евровидение 2027» с учётом государственных приоритетов, организационных возможностей и финансирования.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на BES.media.

Отмечается, что Казахстан пока не принял решение об участии в «Евровидении-2027» - поэтому ещё не определены ответственная организация, порядок подготовки заявки, проведения национального отбора и выбора исполнителя.

Подчеркивается, что в 2025 году председатель правления «Хабар» Кемелбек Ойшыбаев обсуждал с руководством Европейского вещательного союза (EBU) возможность участия Казахстана в песенном конкурсе «Евровидение».

В январе 2026 года стало известно, что Казахстан не примет участия в «Евровидении-2026» - страна не успела пройти необходимую процедуру приглашения в установленные сроки.

Отмечается, что АО «Агентство «Хабар» является ассоциированным членом EBU с 2016 года. Ранее агентство официально обращалось в организацию по вопросу участия Казахстана в «Евровидении-2026», а также перехода в статус полноправного члена. При этом решение об участии страны в конкурсе в 2027 году пока не принято.

В министерстве культуры Казахстана отмечают, что продолжают следить за международной медийной повесткой и готовы рассматривать подобные инициативы с учётом государственных приоритетов, организационных возможностей и имеющихся финансовых ресурсов.

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