 В Барде автомобиль врезался в жилой дом: есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

В Барде автомобиль врезался в жилой дом: есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова20:25 - Сегодня
В Барде автомобиль врезался в жилой дом: есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Три женщины, пострадавшие в ДТП в Барде, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Бардинской районной центральной больницы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что пациенткам с различными телесными повреждениями была оказана необходимая медицинская помощь. Одна женщина, состояние которой оценивается как удовлетворительное, была выписана домой для амбулаторного лечения.

В настоящее время лечение двух человек продолжается, их состояние оценивается как стабильное.

18:00

В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован на территории района, называемой «Мешечилик».

Легковой автомобиль марки Changan потерял управление и врезался в жилой дом. В результате три человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

https://apa.az/hadise/berdede-avtomobil-eve-cirpilib-3-nefer-xesaret-alib-foto-992025 - ФОТО

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