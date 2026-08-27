В Барде автомобиль врезался в жилой дом: есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Три женщины, пострадавшие в ДТП в Барде, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Бардинской районной центральной больницы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что пациенткам с различными телесными повреждениями была оказана необходимая медицинская помощь. Одна женщина, состояние которой оценивается как удовлетворительное, была выписана домой для амбулаторного лечения.

В настоящее время лечение двух человек продолжается, их состояние оценивается как стабильное.

18:00

В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован на территории района, называемой «Мешечилик».

Легковой автомобиль марки Changan потерял управление и врезался в жилой дом. В результате три человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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