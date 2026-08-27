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Общество

Каждый третий турист в Азербайджан прибывает из тюркского мира – СТАТИСТИКА

Феликс Вишневецкий16:50 - Сегодня
Каждый третий турист в Азербайджан прибывает из тюркского мира – СТАТИСТИКА

В первые семь месяцев этого года Азербайджан посетили 1 млн 342 тыс. туристов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Около половины из них приходится на граждан двух стран: 28,3% составили граждане России, а 20% — граждане Турции. Одним из примечательных моментов во въездном туризме стало изменение числа туристов из тюркских государств. Так, за этот период около 30% прибывших в Азербайджан туристов составили граждане тюркских государств. Иными словами, примерно каждый третий турист приезжает в нашу страну из тюркского мира».

В. Байрамов рассказывает, что за этот период Азербайджан посетили 61 759 туристов из братского Казахстана и 42 963 — из Узбекистана: «Ожидается, что после государственного визита президента Азербайджана в Узбекистан число туристов из этой братской страны продолжит расти. Подписанный между Азербайджаном и Узбекистаном Договор о вечной дружбе окажет особое положительное влияние на туризм, как и на другие сферы. Дальнейшее укрепление стратегического партнерства между тюркскими государствами также способствует развитию сотрудничества в сфере туризма».

По словам депутата, согласно официальной статистике, зафиксировано резкое снижение числа туристов из стран Персидского залива: «Количество прибывших из этого региона сократилось на 32,8%. Очевидно, что это снижение в значительной степени связано с региональными последствиями конфликта между Ираном и Израилем. Наибольший рост числа туристов зафиксирован среди прибывающих из стран Европейского союза — на 8%. В то же время среди стран СНГ, откуда количество туристов увеличилось на 1,6%, существенных изменений не наблюдается».

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