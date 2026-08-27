Появились кадры провокации у гостевого дома посольства Азербайджана в Москве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В социальных сетях появились видеокадры провокации, совершенной 27 августа у гостевого дома посольства Азербайджана в Москве.

Как сообщает 1news.az, согласно видеозаписям, неизвестные разместили плакаты провокационного характера.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением протеста. Ведомство призвало соответствующие структуры России дать необходимую правовую оценку провокационным действиям, обеспечить всестороннее расследование инцидента и принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.

15:56

МИД Азербайджана осуждает размещение неизвестными лицами в четверг провокационных изображений против республики перед гостевым домом посольства страны в России.

Об этом говорится в ообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Не исключено, что эта недопустимая провокация не только служит искусственному обострению азербайджано-российских отношений, но и является частью грязной и предвзятой кампании, ведущейся в последнее время против Азербайджана в ряде российских медиаресурсов.

Азербайджанская сторона призывает соответствующие структуры Российской Федерации дать надлежащую правовую оценку подобным провокационным действиям, обеспечить всестороннее расследование инцидента и принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных случаев», - говорится в сообщении.

Официальный Баку ожидает полного выполнения российской стороной своих обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению должного уровня безопасности посольства Азербайджана и его сотрудников, а также по пресечению любых провокационных действий, которые могут помешать нормальной деятельности дипломатического представительства.

По сообщениям СМИ, ответственность за акцию взяли на себя представители национал-большевистского движения, связанного с Партией Лимонова. У посольства были размещены провокационные плакаты с лозунгами «Руки прочь от русских граждан!», «Русская кровь на ваших руках!» и другими обвинениями в адрес Азербайджана.