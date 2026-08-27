У пассажира рейса Баку-Тбилиси обнаружили кокаин

В результате совместных контрольно-проверочных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте и Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Гейдар Алиев, были обнаружены наркотические средства.

Во время досмотра гражданина Азербайджана, вылетавшего рейсом Баку - Тбилиси, у него было обнаружено спрятанное от таможенного контроля наркотическое средство - кокаин кустарного изготовления общей массой нетто 15,849 грамма, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ходе дальнейших мероприятий в доме, который данный гражданин арендовал, также были обнаружены до 16 граммов высушенной марихуаны, семена растения конопли массой нетто 2,440 грамма, находившиеся в одном свёртке, а также две таблетки психотропного вещества.

По факту проводится расследование.