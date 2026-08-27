Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 28 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днём – 27-29° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 70-75%, днём – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно ожидается погода без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди. Местами они могут быть кратковременными, интенсивными и ливневыми, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах временами ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днём – 30-35° тепла, в горах ночью – 12-17° тепла, днём – 20-25° тепла.