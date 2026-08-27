 Президент выделил 5 млн манатов ФК «Сабах»  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Президент выделил 5 млн манатов ФК «Сабах» 

First News Media15:43 - Сегодня
Президент выделил 5 млн манатов ФК «Сабах» 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовой поддержки футбольному клубу «Сабах».  

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в связи выходом команды в этап Лиги чемпионов УЕФА.  из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год, клубу выделено 5 миллионов манатов. 

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету министров — решить все вытекающие из распоряжения вопросы.

Поделиться:
526

Актуально

Xроника

Президент выделил 5 млн манатов ФК «Сабах» 

Политика

Появились кадры провокации у гостевого дома посольства Азербайджана в Москве - ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Мнение

Кино на службе реваншизма: кто и почему в Армении пытается «оживить» террориста и ...

Xроника

Президент выделил 5 млн манатов ФК «Сабах» 

Президент Азербайджана поздравил Майю Санду с 35-летием независимости Молдовы

Первая леди Узбекистана поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии школы искусств в Бильгя - ФОТО

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

В Ташкенте прошли переговоры Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева в формате «один на один»

Первые леди Азербайджана и Узбекистана ознакомились в Ташкенте с пространством искусства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан - ФОТО

Утверждена госпрограмма по развитию туризма на 2026–2030 годы

Последние новости

Казахстан примет участие в конкурсе «Евровидение 2027»?

Сегодня, 17:29

Казахстан предложил направить тысячи солдат в Газу

Сегодня, 17:20

США пока не ведут переговоры с Ираном

Сегодня, 17:10

Ратко Младич умер в тюрьме

Сегодня, 16:53

Каждый третий турист в Азербайджан прибывает из тюркского мира – СТАТИСТИКА

Сегодня, 16:50

Увидят ли жители Азербайджана последнее лунное затмение года?

Сегодня, 16:40

Появились кадры провокации у гостевого дома посольства Азербайджана в Москве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:35

Минобороны Турции: расформирование СДС укрепит территориальную целостность Сирии

Сегодня, 16:20

Дания выплатит гренландкам компенсацию за принудительную контрацепцию

Сегодня, 16:15

В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 332 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:07

В Британии впервые в мире применили ИИ при операции на мозге - ФОТО

Сегодня, 15:50

Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим - ПРИЧИНА

Сегодня, 15:47

Президент выделил 5 млн манатов ФК «Сабах» 

Сегодня, 15:43

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 15:30

У пассажира рейса Баку-Тбилиси обнаружили кокаин

Сегодня, 15:27

Армении должно быть стыдно за заявления про железную дорогу, считает Захарова

Сегодня, 15:20

Ограничивается въезд автобусов к стадиону имени Тофика Бахрамова

Сегодня, 15:14

Кино на службе реваншизма: кто и почему в Армении пытается «оживить» террориста и военного преступника?

Сегодня, 14:58

OpenAI и еще две международные компании встали на налоговый учет в Азербайджане

Сегодня, 14:48

Пезешкиан: Исламским странам необходимо единство для обеспечения безопасности

Сегодня, 14:43
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10