Президент выделил 5 млн манатов ФК «Сабах» 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовой поддержки футбольному клубу «Сабах».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в связи выходом команды в этап Лиги чемпионов УЕФА. из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год, клубу выделено 5 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету министров — решить все вытекающие из распоряжения вопросы.