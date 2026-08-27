Президент выделил 5 млн манатов ФК «Сабах»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовой поддержки футбольному клубу «Сабах».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно документу, в связи выходом команды в этап Лиги чемпионов УЕФА. из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год, клубу выделено 5 миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету министров — решить все вытекающие из распоряжения вопросы.
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