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В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 332 - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:07 - Сегодня
В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 332 - ОБНОВЛЕНО

Жертвами наводнения, произошедшего в северных районах Непала, стали 332 человека.

Об этом сообщил изданию The Kathmandu Post представитель полиции республики Аби Нараян Кафле.

По имеющимся данным, наибольшее количество тел было обнаружено в районах Читван и Восточный Навалпараси, где полиция и службы безопасности продолжают поисково-спасательные операции.

14:05

Тела 270 человек нашли после наводнения, которое произошло в северных районах Непала.

Об этом заявил непальская полиция, передает Reuters.

«Найдено 270 тел погибших», — указали правоохранительные органы в последнем отчете.

11:13

Более 1 тыс. человек, включая около 800 иностранных граждан, числятся пропавшими без вести после катастрофических паводков в Непале и китайском Тибете, сообщает Reuters.

Стихия была вызвана обрушением массы грязи и камней в гималайскую реку, после чего селевой поток прошел через населенные пункты и горные долины.

В Непале без вести пропали 826 человек, среди них почти 500 иностранцев, сообщили полиция и туристические ведомства. В их числе — 177 граждан Индии, 63 гражданина США, 34 австралийца, 33 британца и 25 канадцев.

В уезде Гьиронг Тибетского автономного района КНР пропавшими числятся 558 человек, в том числе 260 иностранных граждан, передало Центральное телевидение Китая. Китайские власти пока сообщают о трех погибших.

Число жертв в Непале достигло как минимум 165 человек, однако власти ожидают, что оно продолжит расти. По словам представителя полиции Аби Нараяна Кафле, спасатели возобновили поиски и рассчитывают обнаружить новые тела.

Источник: РБК

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