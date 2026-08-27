Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Экспортно-импортный банк Китая обсудили энергосотрудничество.

Согласно информации SOCAR, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с делегацией во главе с вице-президентом Экспортно-импортного банка Китая Ван Каном.

Отмечается, что в ходе встречи было отмечено успешное развитие сотрудничества между SOCAR, китайскими компаниями и финансовыми институтами, а также реализация ряда проектов, направленных на расширение взаимодействия в различных сферах.

"В ходе встречи стороны обсудили проекты, реализуемые SOCAR в Азербайджане и за его пределами, а также перспективные инициативы компании.

Представители китайского банка, являющегося финансовым институтом правительства КНР, предоставили информацию о реализуемых проектах по поддержке иностранных инвестиций и международного экономического сотрудничества.

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора, в том числе в сфере перерабатывающей промышленности, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации компании.

Отметим, что экспортно-импортный банк Китая является государственным и финансируемым государством политическим банком со статусом независимого юридического лица. Банк непосредственно подчиняется Государственному совету КНР и специализируется на поддержке внешней торговли, инвестиций и международного экономического сотрудничества Китая.