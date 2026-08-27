Узбекистан предложил Азербайджану совместно производить автомобильное и авиационное топливо для узбекского рынка. Один из вариантов — участие узбекской стороны в новом НПЗ в Азербайджане с последующей поставкой части продукции в Узбекистан, сообщил министр энергетики Шерзод Ходжаев.

Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность совместного производства нефтепродуктов для узбекского рынка, а также долгосрочных поставок нефти и готового топлива. Об этом «Газете.uz» сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.

По данным ведомства, на фоне роста внутреннего спроса Узбекистан заинтересован в диверсификации источников поставок автомобильного и дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов.

Одним из обсуждаемых направлений является совместное производство автомобильного и авиационного топлива с использованием нефтеперерабатывающих мощностей как в Узбекистане, так и в Азербайджане.

Министр энергетики Шерзод Ходжаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» рассказал, что азербайджанской стороне предложено рассмотреть несколько вариантов такой кооперации.

«Одно из предложений, прозвучавших сегодня, — совместно с Азербайджаном производить нефтепродукты, автомобильное и авиационное топливо для потребностей Узбекистана», — сказал он.

По словам министра, один из вариантов предусматривает производство продукции на действующих нефтеперерабатывающих заводах Узбекистана. Другой — участие узбекской стороны в новом НПЗ в Азербайджане.

«Речь идёт о том, чтобы присоединиться в качестве партнёра к новому нефтеперерабатывающему заводу, который строится в Азербайджане, и часть произведённой там продукции поставлять в Узбекистан. Думаю, это сотрудничество, безусловно, будет способствовать надёжному насыщению рынка Узбекистана нефтепродуктами», — отметил Шерзод Ходжаев.

Минэнерго также сообщило, что с азербайджанской стороной рассматриваются долгосрочные поставки нефти и нефтепродуктов, совместная переработка углеводородного сырья, обмен технологиями и создание устойчивых логистических цепочек.

В первой декаде сентября планируется визит узбекской делегации во главе с Шерзодом Ходжаевым в Азербайджан. Ожидаются детальные переговоры с Министерством энергетики страны и государственной нефтяной компанией SOCAR по выполнению договорённостей, достигнутых президентами двух стран.

Сейчас сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в энергетике охватывает геологоразведку, нефтегазовую отрасль, производство и реализацию нефтепродуктов, возобновляемую энергетику и передачу электроэнергии.