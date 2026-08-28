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Стартовал выбор специальностей для приема на вакантные места в вузы и колледжи

Фаига Мамедова10:37 - Сегодня
Стартовал выбор специальностей для приема на вакантные места в вузы и колледжи

С сегодняшнего дня стартовал выбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на оставшиеся вакантными плановые места в высшие учебные заведения, а также в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), процесс продолжается до 23:59 2 сентября, передает 1news.az.

Абитуриенты, уже поступившие в вузы, не имеют права принимать участие в конкурсе на вакантные места в университетах и колледжах.

Абитуриент, имеющий право выбора, может выбрать до 20 кодов специальностей вузов и колледжей, внести их в желаемой последовательности в «Электронное заявление выбора специальности абитуриента» по адресу https://www.e-gov.az/az/services/read/3149/2 и подтвердить заявление. При выборе кодов специальностей вузов абитуриент (включая суббакалавров) указывает, желает ли он обучаться по государственному заказу (на бесплатной основе) или на платной основе. Если абитуриент хочет участвовать в конкурсе по какой-либо специальности как на места по госзаказу, так и на платные места, он должен внести код данной специальности в заявление дважды, указав напротив одного обучение по госзаказу, а напротив другого - на платной основе.

Список вакантных плановых мест вузов опубликован в 7-м номерах журнала «Абитуриент». Специальности средних специальных учебных заведений, по которым проводится прием, опубликованы в 5-м номерах журнала «Абитуриент».

Ознакомиться со всеми условиями конкурса по группам специальностей, порядком заполнения электронного заявления и другой необходимой информацией по приему на вакантные места в вузы можно в полном тексте объявления о приеме.

Для участия в конкурсе суббакалавры должны до 2 сентября внести коды выбранных специальностей в «Электронное заявление выбора специальности абитуриента» и подтвердить его.

Суббакалавры могут выбирать из 7-го номера журнала «Абитуриент» только те специальности, которые соответствуют языку их обучения на уровне среднего специального образования и оконченной ими специальности. Абитуриенты (суббакалавры), не подтвердившие электронное заявление выбора специальности, к конкурсу допущены не будут.

К участию в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения допускаются абитуриенты, набравшие на приемном (выпускном) экзамене общий балл не менее 50, а по предметам «Азербайджанский язык (русский язык)» и «Математика» - не менее 10 баллов по каждому из них (ограничения по баллу за иностранный язык не применяются).

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