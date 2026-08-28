Мошенники используют новые способы для хищения денег со счетов граждан Азербайджана 

В целях получения доступа к банковским счетам граждан и хищения денежных средств злоумышленники используют новые методы и различные уловки, в результате чего граждане несут материальный ущерб.

С помощью поддельных интернет-страниц и ссылок, обещаний подарков и выигрышей, а также привлекательных предложений мошенники пытаются завладеть конфиденциальными данными банковских карт, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что неизвестные лица могут представляться сотрудниками банков или других организаций и запрашивать имя и фамилию владельца карты, срок ее действия, CVV/CVC-код, а также одноразовый защитный OTP-код, отправленный на мобильный телефон.

В МВД заявляют, что сотрудники банков, а также государственных и частных организаций не запрашивают у граждан личные и банковские данные по телефону, через социальные сети или приложения для обмена сообщениями.

«Эти данные ни в коем случае нельзя передавать другим лицам. Получение доступа к такой информации может привести к проведению финансовых операций без ведома и согласия владельца карты, а также хищению денежных средств» - подчеркивают в МВД.

Гражданам рекомендуется не передавать никому конфиденциальные данные банковских карт и счетов, не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных лиц, и не вводить данные карт на подозрительных интернет-страницах. Следует также с осторожностью относиться к предложениям о «выигрышах», «подарках», «акциях» и другим привлекательным предложениям. Даже если человек представляется сотрудником банка, ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать ему CVV/CVC- и OTP-коды.

«Призываем граждан серьезно относиться к безопасности своих личных и финансовых данных. При столкновении с любым случаем кибермошенничества можно по номеру 102, либо на официальные страницы МВД в социальных сетях» - отмечают в ведомстве.