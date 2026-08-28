 Киберполиция пресекла деятельность организаторов незаконных онлайн-казино - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Киберполиция пресекла деятельность организаторов незаконных онлайн-казино - ВИДЕО

First News Media15:40 - Сегодня
Киберполиция пресекла деятельность организаторов незаконных онлайн-казино - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД продолжает операции против лиц, организующих на территории страны незаконные онлайн-букмекерские и казино-игры.

В ходе очередной операции киберполиции были задержаны Махаррам Гулиев, Сенан Фарзиев и Хикмет Гасанов — установлено, что они привлекали граждан к незаконным азартным играм посредством платформ «Xbet», «MostBet» и «Vimpay», деятельность которых запрещена на территории страны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В квартире, арендованной задержанными в столице и использовавшейся для осуществления незаконной деятельности, были обнаружены технические средства, банковские карты, мобильные телефоны и наличные денежные средства.

В ходе расследования установлено, что члены группы различными способами легализовали крупные суммы денежных средств, полученные посредством указанных платформ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, расследование продолжается.

«В очередной раз призываем граждан не участвовать в незаконных казино и азартных играх, предлагаемых в социальных сетях и на интернет-платформах. Организация и управление такими незаконными играми, а также участие в них в качестве игрока в соответствии с требованиями законодательства влекут за собой юридическую ответственность», — отмечают в МВД.

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