На этой столичной улице будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Мирмахмуда Казимовского от улицы Мир Джалала до улицы Джавад-хана.

Ограничение движения будет действовать с 22:00 28 августа до окончания ремонтных работ, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

«Просим водителей в указанный период пользоваться альтернативными маршрутами и с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам» - отмечают в госагентстве.