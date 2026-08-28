Незаконная вырубка деревьев в Баку и Имишли нанесла ущерб на свыше 49 тыс. манатов
За последнюю неделю в Баку и Имишлинском районе выявлены факты незаконной вырубки деревьев.
Как сообщили в Государственной службе экологической безопасности, в результате вырубки зеленым насаждениям был нанесен ущерб на 49 400 манатов.
Факты зафиксированы в поселке Забрат, Низаминском и Сураханинском районах Баку, а также на административной территории Имишлинского района.
Собранные материалы направлены в правоохранительные органы, поскольку размер ущерба по каждому из фактов имеет признаки состава преступления.
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