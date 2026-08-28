Незаконная вырубка деревьев в Баку и Имишли нанесла ущерб на свыше 49 тыс. манатов

За последнюю неделю в Баку и Имишлинском районе выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

Как сообщили в Государственной службе экологической безопасности, в результате вырубки зеленым насаждениям был нанесен ущерб на 49 400 манатов.

Факты зафиксированы в поселке Забрат, Низаминском и Сураханинском районах Баку, а также на административной территории Имишлинского района.

Собранные материалы направлены в правоохранительные органы, поскольку размер ущерба по каждому из фактов имеет признаки состава преступления.