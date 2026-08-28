Водитель-подросток насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП - ВИДЕО

Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего сегодня утром на территории Абшеронского района, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает Oxu.Az, несовершеннолетний водитель автомобиля Chevrolet сбил 34-летнюю Фариду. По предварительной информации, женщина возвращалась домой после того, как отвела своего 4-летнего ребенка с аутизмом в детский сад.

Фарида была матерью двоих детей. Ее второму ребенку 13 лет.

Отмечается, что через три дня женщине должно было исполниться 35 лет.

19:15

Сегодня утром на территории Абшеронского района произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает Oxu.Az, водитель автомобиля Chevrolet сбил 35-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась. Водитель скрылся с места происшествия.

В результате проведенных полицией мероприятий подозреваемый в совершении ДТП был установлен и задержан. В ходе расследования выяснилось, что за рулем автомобиля находился несовершеннолетний.

По факту проводится расследование.