Сегодня около 18:40 на станции метро «Ахмедли» пассажирка упала на рельсы.

Как сообщили Report в ЗАО «Бакинский метрополитен», после инцидента с контактного рельса было немедленно снято высокое напряжение и вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Пассажирку извлекли с путей и передали сотрудникам полиции.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

После восстановления подачи высокого напряжения движение поездов было возобновлено. Из-за инцидента интервал движения увеличился на 9 минут.