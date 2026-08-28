События вокруг посольства Азербайджана в Москве и общее нарастание напряженности в двусторонних отношениях вынуждают задаться вопросом о степени просчитанности внешней политики российской стороны.

Инцидент у гостевого дома азербайджанской дипмиссии, произошедший с участием радикальных националистических группировок, наглядно продемонстрировал те глубокие трансформации, которые претерпела внутриполитическая и правоохранительная система России за последние годы. Разбор произошедшего в контексте современной российской правоприменительной практики и геополитической обстановки показывает, что попытки использования уличных провокаций для давления на суверенных соседей дают абсолютно обратный эффект, вызывая лишь отторжение и жесткую реакцию.

В современной России, где общественное пространство находится под тотальным и бескомпромиссным контролем силовых структур, любые несанкционированные публичные действия пресекаются в считанные минуты. Граждан страны регулярно привлекают к административной и уголовной ответственности за минимальные проявления несогласия, включая публикации в социальных сетях, лайки под критическими материалами или одиночные пикеты с призывами к миру. В условиях, когда правоохранительная система демонстрирует мгновенную реакцию на малейшие формы активности, версия о том, что масштабная провокация прямо у стен гостевого дома иностранного посольства в центре столицы могла произойти спонтанно и без ведома официальных инстанций, выглядит полностью лишенной оснований. Подобные акции в условиях жесткого административного режима просто невозможны без молчаливого согласия или прямого курирования со стороны структур, отвечающих за безопасность и внутреннюю политику.

Националистический парадокс и риторика денацификации

Особое внимание привлекает состав участников данной провокации и декларируемая ими идеология. В акции у объекта дипломатического представительства приняли участие активисты незарегистрированных радикальных организаций, в частности так называемые нацболы. Сравнительный анализ их ключевых лозунгов и программных установок выявляет прямое сходство с официальной риторикой, которую Москва использует на протяжении последних лет в контексте украинского конфликта. Исторический бэкграунд этих группировок тесно связан с проведением ультранационалистических «Русских маршей», где систематически продвигались идеи ксенофобии и имперского реваншизма.

Происходящее обнажает глубокий системный парадокс российской внешней и внутренней политики. На международной арене российские официальные лица непрерывно декларируют необходимость «денацификации» соседних государств и борьбы с проявлениями экстремизма. Однако реальная практика показывает, что внутри самой России радикальные националистические силы не только не подвергаются системному искоренению, но и фактически используются в качестве инструмента для внешнеполитических демаршей. Вместо того, чтобы заниматься реальной денацификацией и пресечением ксенофобских настроений внутри собственных границ, официальные структуры предпочитают сквозь пальцы смотреть на выходки радикалов, когда их активность направлена против независимых соседних государств.

При этом жесткость российской государственной машины применяется избирательно. Потенциал репрессивного аппарата обрушивается на обычных граждан за абсолютно банальные, бытовые и безобидные поводы. За последние годы российские суды вынесли сотни обвинительных приговоров с реальными сроками лишения свободы за репосты в мессенджерах, комментарии пятилетней давности или возложение цветов к памятным знакам. На этом фоне полная бездеятельность полиции в момент проведения агрессивной акции у гостевого дома иностранного посольства смотрится особенно контрастно и подтверждает управленческий заказ на подобные действия.

Иллюзия давления: преследования граждан и утеря рациональности

Вектор действий российской стороны в отношении Азербайджана в последнее время вообще с трудом поддается логическому и рациональному анализу. Помимо свободных действий уличных провокаторов, фиксируется системное ущемление прав азербайджанцев, проживающих или временно находящихся в России.

В информационном поле все чаще фиксируются случаи безосновательных задержаний, давления на предпринимателей, психологического и физического ущемления, а также демонстративных процедур лишения гражданства уроженцев Азербайджана.

Возникает естественный вопрос: каких целей пытается добиться Москва, применяя столь топорные методы давления? Если в российских кабинетах рассчитывают, что подобные шаги, демонстрация силы или косвенные угрозы заставят Баку отказаться от независимого курса и молча смириться с нарушением прав своих соотечественников, то это глубокое и опасное заблуждение. Азербайджан неоднократно доказывал, что не приемлет попыток шантажа и никогда не оставит без соответствующего ответа ни один акт неуважения к своему суверенитету и государственному достоинству.

Подобная деструктивная линия выглядит тем более нелепо, если взглянуть на общее геополитическое положение России. Затянувшаяся масштабная война в Украине, изначально планировавшаяся как стремительная акция длительностью в несколько дней, продолжается уже пятый год, превратившись в изнурительное противостояние. Россия находится под беспрецедентным давлением жестких экономических, финансовых и технологических санкций со стороны ведущих мировых держав. В условиях нарастающей внешней изоляции искусственное создание напряженности и вражды с Азербайджаном - ключевым экономическим и транспортным узлом региона - выглядит абсолютно иррационально. Это не дает Москве абсолютно никаких стратегических дивидендов, а лишь ускоряет процесс ее превращения в окончательно изолированное государство-изгой.

Агрессивные акты и суверенный выбор Баку

История взаимоотношений последних лет уже содержит крайнее тревожные эпизоды, требующие объективной оценки. В ходе военных действий на территории Украины российская сторона неоднократно наносила удары по объектам, имеющим прямое отношение к Азербайджану. В частности, были зафиксированы три случая попадания по зданиям азербайджанских дипломатических миссий в Украине, а также ракетный удар по автозаправочному комплексу SOCAR. Эти факты наглядно иллюстрируют пренебрежение к интересам и безопасности партнеров, подтверждая, что декларации о дружбе разбиваются о реальные действия российских военных ведомств.

Российскому руководству пора осознать фундаментальную реальность XXI века: государства постсоветского пространства уже давно являются абсолютно суверенными, независимыми и полноправными субъектами международного права. Время, когда с ними можно было говорить с позиции «старшего брата» или использовать методы имперского нажима, окончательно прошло. Строить устойчивые и конструктивные отношения с соседями сегодня возможно исключительно на основе строгого равноправия, взаимного уважения и признания границ. Пока в Москве не произойдет переосмысление этого принципа, Россия будет неизбежно сталкиваться с нарастающими проблемами, конфликтами и отторжением по всему периметру своих границ.

Разговаривать с Азербайджаном языком диктата, ультиматумов или контролируемого хаоса не удастся никому. Азербайджан формирует свою внутреннюю и внешнюю политику строго в соответствии с национальными интересами, не оглядываясь на внешнее давление. Проплаченные или санкционированные уличные акции у посольства, попытки запугивания и информационные атаки не способны испугать Баку или заставить его изменить выбранный курс. Единственное чувство, которое вызывают подобные демарши у азербайджанского общества и руководства страны - это брезгливость, устойчивое отвращение и окончательная утрата доверия к партнеру, не умеющему уважать чужой суверенитет.

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