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В США хотят ограничить стажировки для иностранных студентов

First News Media17:24 - Сегодня
В США хотят ограничить стажировки для иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа усилила контроль за практикой иностранных студентов в американских университетах. 

Федеральные власти направили учебным заведениям новые разъяснения, касающиеся выдачи разрешений на прохождение практического обучения, одновременно предупредив университеты о возможных последствиях за несоблюдение иммиграционных требований.

Документ, датированный 24 августа, касается правил программы для студентов и посетителей по обмену. Она регулируется Службой иммиграционного и таможенного контроля США и определяет условия, на которых иностранные студенты могут обучаться в стране и получать разрешение на практическую работу, связанную с их образованием.

Особое внимание федеральные власти уделили так называемому учебному практическому обучению. Такая форма разрешения позволяет иностранным студентам проходить стажировку или работать в рамках образовательной программы еще во время учебы. Согласно действующим правилам, практическая деятельность должна быть неотъемлемой частью утвержденной учебной программы и непосредственно связана с получаемой специальностью.

В новом документе утверждается, что власти наблюдают увеличение числа разрешений на практическое обучение, которые, предположительно, выдаются с нарушением этих требований. Федеральное правительство предупредило университеты, что нарушения установленных правил могут привести к лишению учебного заведения права принимать иностранных студентов.

После появления новых указаний некоторые американские университеты начали пересматривать порядок обработки заявлений иностранных учащихся. В частности, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе сообщил о временной приостановке отдельных процедур, связанных с оформлением разрешений на практическое обучение.

Представитель университета заявил, что учебное заведение изучает последние федеральные рекомендации и определяет, какие дальнейшие действия необходимо предпринять. При этом речь идет не обо всех видах практического обучения, а только об отдельных категориях заявлений.

Аналогичные изменения произошли в Калифорнийском университете в Беркли. Международный офис учебного заведения охарактеризовал новый документ как более конкретный и одновременно более ограничительный по сравнению с предыдущими разъяснениями федеральных властей, опубликованными в середине августа.

В университете предупредили, что обработка некоторых заявлений иностранных студентов на получение разрешения на работу в ближайшее время, вероятно, проводиться не будет. Студентам рекомендовали учитывать возможные задержки при планировании обучения и профессиональной практики.

При этом Калифорнийский университет в Беркли заявил, что продолжит в обычном порядке рассматривать заявления на практическое обучение, если оно является обязательным требованием для получения степени. Университет также планирует возобновить обработку заявлений, связанных с диссертационной работой магистрантов и докторантов.

Представители международного офиса сообщили, что учебное заведение намерено проконсультироваться с юридическими специалистами и разработать процедуры, которые будут соответствовать обновленным требованиям федеральных органов.

Федеральные власти также дали понять, что намерены жестче реагировать на случаи, которые считают злоупотреблением системой практического обучения. В администрации Трампа считают, что существующие возможности должны использоваться исключительно в рамках установленных образовательных и иммиграционных правил.

 

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