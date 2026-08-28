Точка невозврата: Политический демонтаж Армении

Масштабные процессуальные действия, развернувшиеся в Ереване в конце августа 2026 года, окончательно вывели внутриполитическую борьбу в Армении из формата острого противостояния в фазу системной ликвидации прежней управляющей верхушки.

События, начавшиеся со следственных мероприятий Антикоррупционного комитета Армении, быстро трансформировались в крупнейшее в истории страны уголовное преследование бывших высших должностных лиц, крупного бизнеса и связанных с ними силовых структур.

По масштабу охвата, оперативному размаху и задействованным административно-правовым ресурсам происходящее превосходит все предыдущие антикоррупционные кампании. В центре расследования оказались фигуры, определявшие политический и экономический ландшафт страны на протяжении двух десятилетий. Анализ правовых формулировок, официальных заявлений действующей власти и сопутствующего информационного фона показывает, что речь идет не просто об очередном уголовном деле, а о последовательной стратегии по переустройству всей структуры государственной власти, финансового сектора и внешней политики страны.

Архитектура уголовного дела: от экс-президентов до их семей

Формальным стартом жесткой фазы спецоперации стали масштабные обыски, проведенные правоохранительными органами по нескольким десяткам адресов в Ереване и регионах страны. В поле зрения Антикоррупционного комитета попали объекты недвижимости, коммерческие структуры и частные резиденции, так или иначе аффилированные со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, а также его ближайшим окружением и родственниками. 25 августа 2026 года в рамках расследования уголовного дела о незаконном присвоении государственной собственности, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток в особо крупном размере и отмывании денег был задержан, а затем арестован сроком на два месяца Седрак Кочарян — старший сын второго президента. Его доставили в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон». В тот же день обыски прошли в доме младшего сына экс-президента — депутата Национального собрания Армении Левона Кочаряна. Ситуация вокруг самого 71-летнего Роберта Кочаряна развивалась с максимальной драматичностью. После доставления в Комитет по противодействию коррупции у него было зафиксировано резкое ухудшение самочувствия, вызванное повышением артериального давления, в связи с чем его в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности госпитализировали в медицинское учреждение. Однако, несмотря на госпитализацию, вечером 26 августа Антикоррупционный суд Армении начал рассмотрение ходатайства следствия, а 27 августа вынес решение об избрании в отношении Роберта Кочаряна меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Второму президенту предъявлены обвинения по трем эпизодам превышения и злоупотребления служебными полномочиями, двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере и четырем эпизодам легализации доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, Кочарян, используя свое положение и вступив в сговор с соратниками, обеспечил отчуждение и присвоение ценных объектов государственной собственности по ценам, кратно уступающим рыночной стоимости.

Одновременно с этим статус обвиняемого по двум статьям Уголовного кодекса был присвоен третьему президенту Армении Сержу Саргсяну, которому избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но существенно ограничившую его перемещения. В материалах дела упоминаются и другие бывшие высокопоставленные чиновники, среди которых фигурируют имена покойного экс-премьера Андраника Маргаряна, бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна и руководителей аффилированных коммерческих компаний.

Следующим шагом, согласно сведениям армянских информационных ресурсов, станет волна арестов в отношении так называемых «карабахских генералов» — высокопоставленных военных чинов и силовиков прошлых лет, сколотивших состояние на тыловых поставках, оборонных контрактах и строительном бизнесе, а ныне владеющих развитыми бизнес-структурами в Армении. Наложение ареста на принадлежащее обвиняемым имущество и активы фактически заблокировало финансовые потоки, питавшие традиционную оппозицию.

Финансовый ультиматум Пашиняна: экономика и идеология раскулачивания

Публичное обоснование столь масштабных действий дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян. На проведенном в Ереване брифинге глава правительства сформулировал политическую и экономическую концепцию происходящего процесса с предельной откровенностью, напрямую указав на главных, по мнению властей, виновников многолетнего разграбления национальных богатств. Пашинян заявив, что все незаконно приобретенные активы бывшего руководства страны — в лице Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, а также крупного предпринимателя и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — должны быть без остатка изъяты и возвращены в государственную казну и народу страны. Формулируя эту установку, премьер-министр применил подчеркнуто жесткую и образную лексику, отметив, что все, что было незаконно отнято у государства — по крупице, копейка за копейкой, цент за центом, кебаб за кебабом — должно быть возвращено Республике Армения и ее гражданам, и никакого альтернативного сценария власть не допустит.

Раскрывая идеологическую суть проводимой зачистки, Пашинян указал, что ключевая политическая задача исполнительной власти заключается в изменении самого образа жизни прежней правящей верхушки и крупного олигархата. По его словам, и Роберт Кочарян, и Гагик Царукян, и Серж Саргсян должны прийти к состоянию, когда первого числа каждого месяца они будут открывать свои телефоны исключительно для того, чтобы проверить факт поступления государственного пенсионного начисления. Глава кабинета министров подчеркнул, что эти лица обязаны жить исключительно на свою законную пенсию и подтвержденные легальные доходы.

Данная риторика выполняет важнейшую социальную функцию. Переводя сложный процессуально-юридический язык многотомных уголовных дел на язык базовых бытовых понятий («кебаб за кебабом»), Пашинян напрямую обращается к широким слоям населения, испытывающим экономические трудности. Внимание общества перенаправляется на идею исторической справедливости и полного изъятия «награбленного», что позволяет правительству сфокусировать общественную поддержку вокруг силовых структур и Антикоррупционного комитета.

Внешнеполитическое измерение: снос пророссийского фланга и демонтаж рычагов Москвы

За формальной антикоррупционной направленностью уголовных процессов прослеживается фундаментальный геополитический расчет. Практически все ключевые фигуры, попавшие под процессуальный удар — от бывших президентов Кочаряна и Саргсяна до представителей аффилированного генералитета, — представляют собой институциональный костяк пророссийского политического фланга Армении.

На протяжении всей истории независимой республики именно эти деятели выстраивали и поддерживали концепцию, согласно которой суверенитет, безопасность и экономическое выживание Армении возможны исключительно в рамках жесткой привязки к Российской Федерации, ее силовым гарантиям и интеграционным проектам. Находясь у власти и позже — в оппозиции, они оставались для Кремля понятными и прогнозируемыми партнерами, через которых Москва сохраняла прямой доступ к принятию решений внутри страны и контролю над региональной повесткой. Последовательная зачистка этого сегмента влечет за собой кардинальные изменения во всей архитектуре внешнеполитических ориентиров Еревана: для российской дипломатии и институтов влияния аресты Кочаряна и его окружения, уголовное преследование Саргсяна и ликвидация финансовой базы «карабахского клана» означают утрату привычных оперативных рычагов. Оппозиционное поле, способное выводить людей на улицы и финансировать протестные акции, оказывается полностью обезглавленным и финансово обескровленным. Традиционный «силовой резерв» в виде авторитетных генералов теряет возможность влиять на настроения в армии и правоохранительных органах.

Одновременно с этим действующее правительство Армении получает полнейшую свободу маневра для углубления курса на диверсификацию внешней политики и ускоренную интеграцию с западными структурами. Избавление от внутреннего пророссийского сопротивления снимает ключевой барьер на пути пересмотра военных обязательств, трансформации системы безопасности и снижения присутствия традиционных союзников в регионе.

Новый политический ландшафт Армении

Подводя итог разворачивающимся событиям, следует констатировать, что Армения проходит точку невозврата в своем новейшем политическом развитии. Акция, внешне оформленная как масштабное расследование коррупционных преступлений прошлых лет, по факту является глубоким демонтажем прежней политико-экономической модели государственного устройства.

Поставив лидеров пророссийского блока перед выбором между длительными тюремными сроками и полной потерей активов, действующая власть в Ереване не просто решает задачу нейтрализации текущей оппозиции. Происходит системное уничтожение фундамента, на котором строилась армянская политика последних трех десятилетий.

Убирая с доски прежних игроков и лишая их ресурсов, правительство Никола Пашиняна завершает формирование моноцентричной системы управления, ориентированной на постепенный, но неуклонный вывод государства из зоны определяющего влияния Москвы и его переформатирование под новые геополитические реалии.