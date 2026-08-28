Азербайджанские спортсмены выступят на чемпионате Европы

Члены сборной Азербайджана по спортивному скалолазанию примут участие в чемпионате Европы, который пройдет во французском городе Лаваль.

Как сообщили в Федерации альпинизма Азербайджана, в соревнованиях, которые пройдут с 28 по 30 августа, нашу страну представят Чингиз Тагизаде, Лейла Ахмедова и Сима Сафарова.

Спортсмены будут состязаться в дисциплинах на скорость и трудность.

Руководить азербайджанской командой на соревнованиях будет Айсель Султанова.