В Баку выявили продажу незаконно ввезенных биодобавок - ФОТО

Агентством продовольственной безопасности (AQTA) проведена внеплановая проверка в магазине спортивного питания «Proteinshop.az», расположенном в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили в агентстве, в ходе проверки выявлено 645 единиц биологически активных пищевых добавок (БАД) 20 наименований, ввезенных в страну неофициальными путями и без соответствующих документов.

Продукция реализовывалась без государственной регистрации, импортных санитарно-гигиенических заключений и информации на этикетках на азербайджанском языке.

Кроме того, обнаружены 29 единиц БАД четырех наименований, имевших государственную регистрацию, но не сопровождавшихся импортными санитарно-гигиеническими заключениями на соответствующие партии.

Для проверки состава продукции образцы направлены на лабораторные исследования.

По факту составлен административный протокол. Реализация БАД, не соответствующих требованиям законодательства, приостановлена, продукция изъята из оборота.