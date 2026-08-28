Хадидже всего 11 месяцев, но она борется с тяжелой болезнью - ПРИЗЫВ К ПОМОЩИ

11-месячная Хадиджа Ахмедова страдает лейкозом, и для ее лечения семье необходима финансовая поддержка.

Как рассказала обратившаяся в 1news.az мама девочки Ляман Ахмедова, проблемы со здоровьем у ребенка начались в августе: появились температура, диарея, вялость и бледность кожных покровов. Сданные анализы крови показали резкое падение показателей, после чего Хадиджу госпитализировали в больницу Liv Bona Dea Hospital.

По результатам обследований и биопсии костного мозга ребенку был поставлен диагноз «лейкоз». В настоящее время проводится первичное лечение и переливание крови.

По словам матери, на двухлетний курс лечения Хадиджи требуется около 85 тысяч манатов. Семья не в состоянии собрать эту сумму самостоятельно. На данный момент расходы на начальный этап лечения покрываются благодаря помощи родственников и близких.

Хадиджа - четвертый ребенок в семье. Родные просят неравнодушных людей поддержать их, чтобы продолжить лечение девочки.

Желающие оказать материальную помощь могут связаться с семьей Хадиджи.

Карта: 5583 9021 3115 9163 (ABB)

Контакты:

Мама, Ляман Ахмедова: (050) 533-55-35

Папа, Турал Ахмедов: (050) 222-11-19



https://1news.az/az/news/20260828171202337-Xedice-cemi-11-ayliqdir-amma-agir-xestelikle-mubarize-aparir-YARDIM-CHAGIRISHI