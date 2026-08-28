Посол Польши вызван в МИД Азербайджана

Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Азербайджане Павел Радомский был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи азербайджанская сторона выразила резкий протест в связи с сюжетом, вышедшим 26 августа 2026 года в эфире польского общественного телеканала TVP (TVP World) в программе «Eastern Express».

В МИД заявили, что в сюжете прозвучали предвзятые, необъективные и неприемлемые утверждения, направленные против Азербайджана и руководства страны. Кроме того, была отмечена провокационная манера поведения ведущего программы. В связи с этим польской стороне была вручена нота протеста.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что распространение искаженной информации вызывает вопросы у Баку в то время, когда между Азербайджаном и Арменией продолжается процесс нормализации и установления мира, а Азербайджан предпринимает усилия для обеспечения устойчивого мира, стабильности и безопасности в регионе.

Распространение негативного контента в отношении Азербайджана на общественном вещателе, финансируемом правительством Польши, было расценено как недружественный шаг, противоречащий духу партнерства между двумя странами и способный нанести серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Польскую сторону призвали принять безотлагательные и эффективные меры для прекращения подобных провокационных кампаний, направленных против Азербайджана.