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Из Азербайджана в Армению транзитом отправят 700 тонн зерна

First News Media16:20 - Сегодня
Из Азербайджана в Армению транзитом отправят 700 тонн зерна

Из России в Армению будет осуществлена очередная поставка транзитом через Азербайджан.

Как сообщает АПА, 28 августа со станции Баладжары в направлении Беюк-Кесик будут отправлены 6 вагонов с пшеницей общим весом 420 тонн и 4 вагона с ячменём общим весом 280 тонн.

Отметим, до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 54 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 334 тонны древесины.

Кроме того, до настоящего времени из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива и около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

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