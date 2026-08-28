Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью — ФОТО

28 августа заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Самир Шарифов посетил Республику Беларусь с визитом.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в рамках визита заместитель министра был принят министром иностранных дел Республики Беларусь Максимом Рыженковым.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные со стратегическими партнерскими отношениями между двумя государствами. Была особо подчеркнута роль лидеров двух стран в развитии стратегических партнерских связей, основанных на дружественных отношениях между Азербайджаном и Беларусью.

Затем состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Беларусь. Азербайджанскую сторону на политических консультациях возглавил заместитель министра Самир Шарифов, белорусскую — заместитель министра иностранных дел Павел Утюпин.

В ходе консультаций была подчеркнута положительная динамика двустороннего политического диалога, а также отмечена важная роль Межправительственной комиссии и механизма политических консультаций.

Одновременно были обсуждены состояние выполнения достигнутых договоренностей, а также текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Наряду с этим были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

В рамках консультаций стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.