 В Гяндже сын зарезал 64-летнюю мать прямо на рынке - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Гяндже сын зарезал 64-летнюю мать прямо на рынке - ВИДЕО

First News Media21:20 - Сегодня
В Гяндже сын зарезал 64-летнюю мать прямо на рынке - ВИДЕО

В Гяндже убита 64-летнюю женщина. Трагедия произошла около полудня в одном из городских рынков, в секции по продаже одежды.

По словам работников рынка, к 64-летней Лалазер Вердиевой, торговавшей одеждой, пришел ее сын. Он зашел в магазин, опустил жалюзи и начал с ней конфликтовать. Спустя некоторое время мужчина вышел из помещения и скрылся с ножом в руках.

Очевидцы, зайдя в магазин, обнаружили женщину тяжело раненой. Ее доставили в больницу, однако спасти  жизнь не удалось.

После сообщения руководства рынка на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был задержан 44-летний Рамин Исмайылов, подозреваемый в убийстве.

По словам знакомых погибшей, мужчина часто приходил на рынок, конфликтовал с матерью и требовал у нее деньги. Предполагается, что последний конфликт также произошел на этой почве. Знакомые подозреваемого также утверждают, что он употреблял наркотики.

Очевидеца рассказала Baku TV, что после того, как из магазина послышался хрип, она зашла внутрь и увидела женщину в крови. По его словам, она просила о помощи и сказала, что сын пять раз ударил ее ножом в область сердца.

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