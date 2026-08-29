Водителей в Азербайджане призвали соблюдать осторожность из-за дождей и сильного ветра

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям с призывом проявлять повышенную бдительность и ответственность на дорогах в связи с увеличением интенсивности движения на дорогах в выходные дни, а также дождливой и ветреной погодой, наблюдаемой в некоторых районах.

Как сообщили в управлении, участникам дорожного движения рекомендуется правильно оценивать погодные и дорожные условия, выбирать скоростной режим в соответствии с текущими условиями, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и внезапного торможения: "В особенности в период осадков необходимо принимать во внимание ухудшение сцепления с дорожным полотном и сокращение зоны видимости, а при порывистом ветре — быть готовыми к риску утраты контроля над автомобилем".

Также водителям рекомендовано перед поездкой обратить внимание на техническую исправность транспортного средства, в особенности на состояние шин, осветительных приборов и стеклоочистителей.

"Призываем всех строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы провести выходные приятно и безопасно, а также проявлять чуткость к своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения", — говорится в обращении.