В Стамбуле перевернулся служебный автобус, пострадали 18 человек

В Турции перевернулся служебный автобус, перевозивший сотрудников Стамбульского аэропорта.

Как сообщает Haber Global, инцидент произошёл в районе Бююкчекмедже.

По предварительным данным, водитель потерял управление на скользкой из-за дождя дороге.

Отмечается, что 18 человек, находившихся в микроавтобусе, получили травмы. После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в больницы на машинах скорой помощи. Полиция начала расследование аварии.