В Стамбуле перевернулся служебный автобус, пострадали 18 человек
В Турции перевернулся служебный автобус, перевозивший сотрудников Стамбульского аэропорта.
Как сообщает Haber Global, инцидент произошёл в районе Бююкчекмедже.
По предварительным данным, водитель потерял управление на скользкой из-за дождя дороге.
Отмечается, что 18 человек, находившихся в микроавтобусе, получили травмы. После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в больницы на машинах скорой помощи. Полиция начала расследование аварии.
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