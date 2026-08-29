Куда перевели студентов после прекращения деятельности Бакинского университета для девушек?
После прекращения образовательной деятельности Бакинского университета для девушек его студентов перевели в другие высшие учебные заведения для продолжения обучения.
Согласно информации университета, из 366 студентов бакалавриата 191 переведён в Азербайджанский университет, ещё 175 — в Университет «Одлар Юрду».
В Азербайджанском университете студенты распределены следующим образом:
— преподавание географии — 8 человек;
— преподавание истории — 29;
— социально-психологическая служба в образовании — 57;
— филология (азербайджанский язык и литература) — 29;
— история — 28;
— преподавание азербайджанского языка и литературы — 40.
В Университете «Одлар Юрду» распределение выглядит следующим образом:
— преподавание в начальных классах;
— дошкольное образование — 39 человек;
— психология — 35;
— преподавание математики и информатики (цифровые навыки) — 31;
— преподавание математики и информатики;
— преподавание иностранного языка (английский язык) — 41;
— филология (английский язык и литература) — 29.
В магистратуре продолжат обучение 49 студентов. Все они обучаются по специальности «Педагогика».
Таким образом, в общей сложности 415 студентов Бакинского университета для девушек продолжат обучение в Азербайджанском университете и Университете «Одлар Юрду».
Источник: Аzxeber.com