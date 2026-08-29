 Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с 35-й годовщиной независимости Узбекистана | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с 35-й годовщиной независимости Узбекистана

First News Media12:05 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с 35-й годовщиной независимости Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-й годовщины независимости страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый Шавкат Миромонович,
Дорогой Брат,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной годовщины – 35-летия независимости Республики Узбекистан.

За период, прошедший после обретения независимости, братский Узбекистан прошел путь всестороннего и динамичного развития, добился больших успехов, завоевал высокий авторитет и уважение на международной арене и в регионе.

Благодаря Вашему мудрому руководству и стратегическому видению в Вашей стране успешно осуществлены широкомасштабные реформы и созидательные работы во всех сферах, достигнут экономический прогресс, обеспечено социальное благосостояние населения.
В основе достижения Узбекистаном поставленных целей и задач, всех его успехов лежат Ваш неутомимый труд, а также большое доверие Вашего народа и поддержка им проводимой Вами решительной государственной политики. Как братская страна и союзник, мы считаем каждый успех Узбекистана своим успехом и гордимся этим. Каждый раз, посещая Вашу неповторимую и гостеприимную страну, я становлюсь свидетелем важных достижений Узбекистана. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю свой недавний государственный визит в братскую страну и встречу с Вами.

Азербайджано-узбекские отношения, построенные на общих историко-культурных узах, нерушимой дружбе и братстве, сегодня находятся на своем пике. Дальнейшее всестороннее развитие и углубление наших двусторонних связей с Узбекистаном является для нас одним из приоритетных вопросов. Рад, что в результате наших совместных усилий межгосударственные связи и наше союзничество день ото дня еще больше укрепляются, многоплановое сотрудничество наполняется новым практическим содержанием.
Уверен, что мы и впредь совместными усилиями будем с успехом продолжать выполнять возложенную на нас почетную миссию по защите и сохранению азербайджано-узбекского единства, являющегося нашим величайшим достоянием, развитию всестороннего сотрудничества, последовательному укреплению нашего союзничества.

Уважаемый Шавкат Миромонович,
В этот исторический день разделяю Вашу радость и радость братского народа Узбекистана, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Республике Узбекистан – постоянного благополучия, процветания и прогресса».

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