Азербайджанские таможенники обнаружили крупную партию контрабандных лекарств
Сотрудники Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии лекарственных средств.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГТК, препараты были обнаружены при досмотре грузового автомобиля, въехавшего в Азербайджан через таможенный пост «Красный мост».
В кустарно оборудованном тайнике в прицепе автомобиля находились 43 836 единиц незадекларированных лекарственных средств 11 наименований.
По факту проводится расследование.
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