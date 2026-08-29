Азербайджанские таможенники обнаружили крупную партию контрабандных лекарств

Сотрудники Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии лекарственных средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГТК, препараты были обнаружены при досмотре грузового автомобиля, въехавшего в Азербайджан через таможенный пост «Красный мост».

В кустарно оборудованном тайнике в прицепе автомобиля находились 43 836 единиц незадекларированных лекарственных средств 11 наименований.

По факту проводится расследование.