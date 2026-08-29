Сабина Алиева призвала мировое сообщество активизироваться в установлении судьбы пропавших без вести

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева (омбудсмен) распространила заявление в связи с 30 августа — Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Как сообщает 1news.az, в заявлении говорится, что определение судьбы лиц, пропавших без вести в результате конфликтов, обеспечение права их семей и общества в целом знать правду является одним из фундаментальных требований международного права.

Отмечается, что ООН учредила 30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений — с целью привлечения внимания мировой общественности к данной проблеме, увековечения памяти тысяч пропавших без вести, неизвестных лиц, погибших в условиях войны и в ходе военных операций, задержанных и содержащихся в тайных местах или тайно убитых лиц:

"Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны, их Дополнительные протоколы и Международная конвенция ООН для защиты всех лиц от насильственных исчезновений закрепляют обязательство государств принимать эффективные меры по расследованию судьбы пропавших без вести лиц, обеспечению доступа семей к информации и установлению истины. Обнаружение останков погибших лиц и их достойное захоронение, обеспечение права семей узнать правду и информирование общества о произошедших событиях являются неотъемлемой составной частью международного гуманитарного права".

В заявлении отмечается, что для Азербайджана, долгие годы сталкивавшегося с тяжелыми последствиями вооруженных конфликтов, вопрос пропавших без вести лиц сохраняет свою актуальность и сегодня: "Агрессивная политика против нашей страны, продолжавшаяся более 30 лет, а также Первая и Вторая Карабахские войны привели к тому, что тысячи семей были лишены права получить информацию о судьбе своих пропавших без вести близких, и эта неопределенность на протяжении долгих лет является причиной их нравственных, психологических и социальных страданий.

Согласно официальным данным Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников, в результате Первой Карабахской войны более 4 тыс. граждан Азербайджана были зарегистрированы как пропавшие без вести лица. В результате систематических поисковых мероприятий, эксгумации, судебно-медицинской экспертизы и мероприятий по идентификации, проведенных государством на 32 массовых захоронениях, обнаруженных на освобожденных территориях после Второй Карабахской войны и антитеррористической операции локального характера, из найденных человеческих останков личность 328 человек была установлена посредством ДНК и судебно-медицинской экспертизы, останки 250 человек были переданы семьям и захоронены, и работа в этом направлении в настоящее время продолжается".

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на завершение указанных вооруженных конфликтов и меры, предпринятые для установления мира между двумя государствами, тот факт, что судьба 3 682 человек (граждан Азербайджана) до сих пор остается неизвестной, еще раз доказывает, что международное гуманитарное сотрудничество должно быть усилено более практичными, оперативными и ориентированными на результат мерами: "С течением времени утрата или приход в негодность вещественных доказательств, сокращение числа свидетелей и ограниченность информации затрудняют процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц".

По мнению омбудсмена, с учетом продолжающейся мирной повестки в регионе, для решения этой гуманитарной проблемы международные гуманитарные учреждения в рамках своих мандатов, а государства, являвшиеся сторонами конфликта, в рамках обязательств, взятых на себя в соответствии с международным правом, должны активизировать свои усилия по обмену информацией о массовых захоронениях, расширению сотрудничества в области ДНК и судебно-медицинской экспертизы, а также по установлению судьбы пропавших без вести лиц.

"Призываю международные и региональные организации, действующие в области прав человека, национальные институты по правам человека проявить особую чуткость к этому вопросу, являющемуся гуманитарным обязательством государств в соответствии с международным гуманитарным правом, активизировать усилия для установления судьбы пропавших без вести лиц и к совместному сотрудничеству, направленному на достижение практических результатов", — говорится в заявлении.